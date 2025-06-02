Formation pour entreprises: De Superviseur à Supermobilisateur (cohorte 6)

Admission générale
CA$1,335

rate.xLeft

*Non remboursable* VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ

common:zeffyTipDisclaimerTicketing