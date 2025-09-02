Formation : Animer des ateliers de développement de la pensée critique

Sur le territoire où il y aura le plus d'inscription

Atelier pensée critique - Membres CDC des Grandes Marées
55 $

Votre organisme doit être membre de la CDC des Grandes Marées pour bénéficier de ce prix.

Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Atelier pensée critique - Membres d'une autre CDC
65 $

Votre organisme doit être membre de la CDC du Kamouraska, de la CDC Rimouski-Neigette ou d'une autre CDC du Bas-St-Laurent pour bénéficier de ce prix.

Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Atelier pensée critique - Non-membres
75 $

Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!