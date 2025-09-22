Formation "Prévenir le suicide chez les 14 ans et plus : susciter l’espoir et estimer le danger" 20 janvier 2026

1900 Rue Royale

entrée rue Gervais, 2e étage,Trois-Rivières, QC G9A 4K9, Canada

Prévenir le suicide chez les 14 ans et plus
103 $

Pour les intervenants provenant d'un milieu
communautaire ou les étudiants.


Important à savoir:


Lors du récapitulatif de l'inscription Zeffy, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.


N'oubliez pas qu'il est possible de sélectionner "Autre" et d'y inscrire une contribution à "0 $" si vous désirez uniquement payer les frais d'adhésion.

173 $

Pour les intervenants provenant d'un milieu public,
parapublics ou privés.


