Formation "Prévenir le suicide chez les 14 ans et plus : susciter l’espoir et estimer le danger" 20 janvier 2026

Pour les intervenants provenant d'un milieu

communautaire ou les étudiants.





Important à savoir:





Lors du récapitulatif de l'inscription Zeffy, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.





N'oubliez pas qu'il est possible de sélectionner "Autre" et d'y inscrire une contribution à "0 $" si vous désirez uniquement payer les frais d'adhésion.