Formation "Prévenir le suicide chez les 14 ans et plus : susciter l’espoir et estimer le danger" 20 janvier 2026

Pour les intervenants provenant d'un milieu
communautaire ou les étudiants.
Important à savoir:
Lors du récapitulatif de l'inscription Zeffy, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.
N'oubliez pas qu'il est possible de sélectionner "Autre" et d'y inscrire une contribution à "0 $" si vous désirez uniquement payer les frais d'adhésion.
Pour les intervenants provenant d'un milieu public,
parapublics ou privés.
Important à savoir:
Lors du récapitulatif de l'inscription Zeffy, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.
N'oubliez pas qu'il est possible de sélectionner "Autre" et d'y inscrire une contribution à "0 $" si vous désirez uniquement payer les frais d'adhésion.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!