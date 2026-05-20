Organisé par
À propos de cet événement
Formation provinciale « Prévenir le suicide chez les personnes de 14 ans et plus : susciter l’espoir et estimer le danger »
Pour la formation du 3 décembre:
Les modules d'autoapprentissage en ligne seront accessibles à partir du 8 octobre. Les apprenant.es doivent terminer les apprentissages au plus tard le 19 novembre 2026.
Pour la formation du 18 mars:
Les modules d'autoapprentissage en ligne seront accssibles à partir du 21 janvier. Les apprenant.es doivent terminer les apprentissages au plus tard le 4 mars 2027.
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