Formation provinciale « Prévenir le suicide chez les personnes de 14 ans et plus : susciter l’espoir et estimer le danger »





Pour la formation du 3 décembre:

Les modules d'autoapprentissage en ligne seront accessibles à partir du 8 octobre. Les apprenant.es doivent terminer les apprentissages au plus tard le 19 novembre 2026.





Pour la formation du 18 mars:

Les modules d'autoapprentissage en ligne seront accssibles à partir du 21 janvier. Les apprenant.es doivent terminer les apprentissages au plus tard le 4 mars 2027.