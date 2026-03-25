CARREFOUR DES PETITS SOLEILS

Organisé par

CARREFOUR DES PETITS SOLEILS

À propos de cet événement

Formation secourisme bébés et enfants avril 2026 pour les membres du Carrefour des Petits Soleils

5115 Rue Rivard

Montréal, QC H2J 2P2, Canada

Tarif régulier
20 $

COMPLET : Veuillez nous contacter pour être sur liste d'attente.

Vous pouvez venir à 1 adulte de la même famille

Gratuité pour les familles à faible revenu
Gratuit

Pour les familles :
- Avec moins de 2 enfants et un revenu familial brut de moins de 49 000$
- Avec 3 enfants et plus et un revenu familial brut de moins de 75 000$.

N'hésitez pas appeler au bureau pour plus de détail (514 270 5471).


Vous pouvez venir à 1 adulte de la même famille

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!