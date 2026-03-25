Formation secourisme bébés et enfants avril 2026 pour les membres du Carrefour des Petits Soleils

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Pour les familles :
- Avec moins de 2 enfants et un revenu familial brut de moins de 49 000$
- Avec 3 enfants et plus et un revenu familial brut de moins de 75 000$.
N'hésitez pas appeler au bureau pour plus de détail (514 270 5471).
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