Formation secourisme bébés et enfants avril 2026 pour les membres du Carrefour des Petits Soleils

Pour les familles :

- Avec moins de 2 enfants et un revenu familial brut de moins de 49 000$

- Avec 3 enfants et plus et un revenu familial brut de moins de 75 000$.



N'hésitez pas appeler au bureau pour plus de détail (514 270 5471).





Vous pouvez venir à 1 adulte de la même famille



