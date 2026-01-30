SOLA

Organisé par

SOLA

À propos de cet événement

Formation SOLA: Femmes Scriptura - Affermies dans l'espérance (1 Pierre)

4902 Bd Saint-Charles

Pierrefonds, QC H9J 2M9, Canada

Admission prévente
115 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez du tarif de prévente jusqu’au 7 avril. Il inclut la programmation complète, le souper du vendredi, le dîner du samedi, ainsi que le service de café et de thé durant toute la formation.

Admission générale
125 $

L'admission générale inclut la programmation complète, le souper du vendredi, le dîner du samedi, ainsi que le service de café et de thé durant toute la formation.

Option exposants #1
150 $
  • Comprend 1 dîner le samedi (Buffet Boustan)
  • Table dans la salle des exposants/vendeurs
  • Facultatif : fournir un article promotionnel auquel nous attirerons l’attention avant le début d’une séance
Option exposants #2
200 $
  • Comprend 2 dîners (Buffet Boustan)
  • Table dans la salle des exposants/vendeurs
  • Publication mise en vedette sur nos pages de médias sociaux
  • Facultatif : fournir un article promotionnel auquel nous attirerons l’attention avant le début d’une séance
Ajouter un don pour SOLA

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!