Formation sur l'approche centrée sur les forces - groupe libre virtuel

Miser sur les forces, un modèle rempli d’espoir favorisant le rétablissement.

Certifiée par le service du développement professionnel de l’Université Laval, la formation sur l’approche centrée sur les forces peut être offerte en virtuel ou en présentiel (dans une région à plus ou moins trois heures de distance de Québec). À la fine pointe des connaissances en santé mentale, la formation a été actualisée par trois experts issus d’horizons différents dans une perspective de savoirs intégrés.





Formateurs : Myreille St-Onge, professeure associée à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval





Alexandre Loignon, infirmier clinicien au CIUSSS de la Capitale-Nationale





Marie-Ève Côté, détentrice d’un baccalauréat en enseignement et pair aidante certifiée





Ce tarif inclut le temps de préparation, la dispense de l’activité, le soutien technique, l’émission de certificats de participation de la part de l’Université Laval et le matériel aux participantes et participants : manuel du participant (PPT de la présentation, documents et exercices complémentaires).