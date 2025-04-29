Formation Prévenir le suicide chez les personnes de 14 ans et plus; Susciter l'espoir et estimer le danger 10 novembre 2025

Joliette

QC, Canada

Formation en présence 10 novembre 2025 - suivi 10 mars 2026
CA$165
Si vous désirez inscrire plus d'un participant, vous devez faire des transactions séparées. Une seule inscription à la fois.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing