Formation technicien de sécurité en sauvetage en rivière (TR1 et TR2)

Formation de technicien de sécurité en sauvetage en rivière (TR1) donné par un instructeur accrédité par le Consortium de sécurité en rivière du Québec (CSRQ). Cette formation mène à la délivrance d'un brevet (inclus dans le prix).

Formation de technicien de sécurité en sauvetage en rivière (TR2) donné par un instructeur accrédité par le Consortium de sécurité en rivière du Québec (CSRQ). Cette formation mène à la délivrance d'un brevet (inclus dans le prix).

