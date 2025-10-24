Formations pour les organismes communautaires - agriculture urbaine sociale

Organisé par
Jeudi 15 janvier 2026 de 12h à 13h30 - en ligne
Cette formation sera axée sur les outils et les techniques pour valoriser et donner de l'impact à son projet d’agriculture urbaine. L’objectif sera d’identifier les méthodes pour porter son projet auprès d’une municipalité, d’un partenaire potentiel, d’un bailleur de fonds, pour mobiliser des participant(es) ou encore de valoriser spécifiquement son produit pour accroître sa mise en marché.
Formatrice : Dominique Lynch-Gauthier, conseillère, agriculture urbaine sociale - mobilisation et communauté de pratique au Laboratoire sur l'agriculture urbaine
Mercredi 18 février 2026 de 12h à 13h30 - en ligne
Cette formation permettra de revenir sur les bases de la mobilisation et d’approfondir les pratiques en fonction du contexte et des objectifs de chaque jardin et projet. Des méthodes et des outils seront partagés en se basant sur des expériences concrètes de mobilisation. Un échange de pratiques entre organismes présents permettra aussi de partager les différentes méthodes, les bons coups et les moins bons.
Formatrice : Cendrine Poitras, conseillère, Programmes municipaux en agriculture urbaine et Laboratoire Vivant au Laboratoire sur l'agriculture urbaine
Date : à définir
Lieu : Longueuil et alentour - salle à définir
Durée : 3h
Cette rencontre thématique sur le glanage urbain se déroulera sous la forme d'une formation sur les pratiques et les outils et d’un atelier participatif. Cette activité permettra aux groupes présents de collaborer ensemble, de comprendre les acteur(rices) impliqués, d'avancer sur leur projet et leurs idées et enfin de planifier des activités de glanage.
Formatrice : Simone Chen, coordonnatrice du collectif citoyen de glanage urbain Les Fruits Défendus
Si cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour recevoir la suite des informations.
Mercredi 19 novembre 2025 de 12h à 13h30 - en ligne
Mercredi 26 novembre 2025 de 12h à 13h30 - en ligne
Cette formation sera ciblée sur les bonnes pratiques et les outils à mettre en place dans une micro ferme urbaine. Particulièrement sur la santé des sols - rotation, travail du sol, amendement, compost, etc. Cela inclura un temps d’échange sur les méthodes mises en place dans les différents organismes.
Formateur : Oussama Benslimane, agronome et enseignant au Cégep régional de Lanaudière.
Jeudi 4 décembre de 12h à 13h30 - en ligne
Cette formation porte sur les outils et méthodes de planification incluant un travail sur la planification propre à chaque organisme et un partage des bonnes pratiques. La planification des cultures et la planification générale de la saison seront abordées en fonction des objectifs et du contexte de chaque jardin.
Formatrice : Marie Desmaison, agr. coordonnatrice à l’accompagnement des entreprises agricoles urbaines au Laboratoire sur l'agriculture urbaine
Jeudi 11 décembre de 12h à 13h30 - en ligne
Cette formation permettra de fournir des approches et des stratégies pour se structurer dans les recherches et les demandes de financement dans le cadre de projets agricoles urbains. Une partie de la formation portera spécifiquement sur les demandes, notamment comment valoriser son projet en fonction des objectifs en une demande claire et complète.
Formateurs :
Jean-Philippe Vermette, Directeur intervention et politiques publiques au Laboratoire sur l'agriculture urbaine
Eric Duchemin, Directeur scientifique et formation au Laboratoire sur l'agriculture urbaine
