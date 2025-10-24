Formations pour les organismes communautaires - agriculture urbaine sociale

Jeudi 15 janvier 2026 de 12h à 13h30 - en ligne





Cette formation sera axée sur les outils et les techniques pour valoriser et donner de l'impact à son projet d’agriculture urbaine. L’objectif sera d’identifier les méthodes pour porter son projet auprès d’une municipalité, d’un partenaire potentiel, d’un bailleur de fonds, pour mobiliser des participant(es) ou encore de valoriser spécifiquement son produit pour accroître sa mise en marché.





Formatrice : Dominique Lynch-Gauthier, conseillère, agriculture urbaine sociale - mobilisation et communauté de pratique au Laboratoire sur l'agriculture urbaine