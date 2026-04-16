Formations exclusives pour les membres du RÉRAQ (20-21 août 2026)

Organisé par
À propos de cet événement
L’hôtel étant idéalement situé pour la formation en nature, mais disposant d’une capacité plus restreinte, nous invitons les personnes qui se sentent à l’aise à partager une chambre avec un ou une collègue immédiat(e) à réserver une occupation double.
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre collaboration.
2 lits pour les nuitées du 19 août (arrivée la veille) et du 20 août 2026
2 lits pour la nuitée du 19 août 2026 seulement (arrivée la veille et ne pas participer au vendredi matin)
2 lits pour la nuitée du 20 août 2026 (dormir seulement le jeudi)
1 lit pour les nuitées du 19 août (arrivée la veille) et du 20 août 2026
1 lit pour la nuitée du 19 août 2026 (arrivée la veille et ne pas participer au vendredi matin)
1 lit pour la nuitée du 20 août 2026 (dormir seulement le jeudi)
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