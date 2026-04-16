RÉRAQ

Organisé par

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À propos de cet événement

Formations exclusives pour les membres du RÉRAQ (20-21 août 2026)

105 Rang Grande Ligne

Saint-Raymond, QC G3L 2Y4, Canada

Information supplémentaire
Gratuit

L’hôtel étant idéalement situé pour la formation en nature, mais disposant d’une capacité plus restreinte, nous invitons les personnes qui se sentent à l’aise à partager une chambre avec un ou une collègue immédiat(e) à réserver une occupation double.

Merci beaucoup de votre compréhension et de votre collaboration.

1 chambre double pour 2 nuits (prix pour 2 pers)
150 $

2 lits pour les nuitées du 19 août (arrivée la veille) et du 20 août 2026

1 chambre double pour 1 nuit (prix pour 2 pers)
150 $

2 lits pour la nuitée du 19 août 2026 seulement (arrivée la veille et ne pas participer au vendredi matin)

1 chambre double pour 1 nuit (prix pour 2 pers)
150 $

2 lits pour la nuitée du 20 août 2026 (dormir seulement le jeudi)

1 chambre simple pour 2 nuits
75 $

1 lit pour les nuitées du 19 août (arrivée la veille) et du 20 août 2026

1 chambre simple pour 1 nuit
75 $

1 lit pour la nuitée du 19 août 2026 (arrivée la veille et ne pas participer au vendredi matin)

1 chambre simple pour 1 nuit
75 $

1 lit pour la nuitée du 20 août 2026 (dormir seulement le jeudi)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!