Association des étudiant.e.s en pharmacie de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiant.e.s en pharmacie de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Ventes fermées

Formations RCR H2026 Pharm.D An3

2940 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3V 1G2, Canada

Séance du 23 février Groupe 1 S1-139
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 23 février Groupe 2 S1-111
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 24 février Groupe 1 S1-127
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 24 février Groupe 2 S1-111
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 25 février Groupe 1 S1-139
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 25 février Groupe 2 S1-127
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 25 février Groupe 3 Z-220
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 26 février Groupe 1 S1-127
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 26 février Groupe 2 Z-310
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 26 février Groupe 3 Z-240
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 27 février Groupe 1 S1-111
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

Séance du 27 février Groupe 2 Z-330
85 $

Accès à la séance de 17h à 21h.

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