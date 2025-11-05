Formulaire d'achats multiples v2

Dans le cadre du 325e anniversaire de la Côte-des-Neiges, l'auteur a écrit une synthèse chronologique de l'histoire de la Côte-des-Neiges depuis sa fondation en 1698. Le lecteur est amené à comprendre comment ce village, qui était jadis un site bucolique prisé par les raqueteurs, s'est métamorphosé au cours des siècles pour devenir le quartier d'aujourd'hui.