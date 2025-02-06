Formulaire d'adhésion

Abonnement de 2 ans. (50$ d'administration et 60$ pour deux ans).
POUR LES NOUVEAUX MEMBRES :
Vous devez nous faire parvenir :
-le formulaire dûment rempli et signé aux endroits indiqués : https://autochtonesmaniwaki.com/images/Formulaire2025Metis.doc
-votre certificat de naissance ou de baptême avec le nom de vos parents (copie)
-une photo couleur de grandeur passeport
-des preuves généalogiques sur papier incluant les pages couverture des volumes de références*
*Si vous n’êtes pas en mesure de fournir la généalogie, nous pouvons vous l’obtenir auprès de nos recherchistes. (Des frais s’appliqueront.)
