Formulaire d'adhésion

Abonnement de 2 ans. (50$ d'administration et 60$ pour deux ans). POUR LES NOUVEAUX MEMBRES : Vous devez nous faire parvenir : -le formulaire dûment rempli et signé aux endroits indiqués : https://autochtonesmaniwaki.com/images/Formulaire2025Metis.doc -votre certificat de naissance ou de baptême avec le nom de vos parents (copie) -une photo couleur de grandeur passeport -des preuves généalogiques sur papier incluant les pages couverture des volumes de références* *Si vous n’êtes pas en mesure de fournir la généalogie, nous pouvons vous l’obtenir auprès de nos recherchistes. (Des frais s’appliqueront.)

