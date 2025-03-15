Formulaire d'adhésion ACRR

Ce type d'adhésion s'adresse aux entreprises situées hors de Loretteville partageant la mission de l’ACRR. Il est également adapté aux organismes à but non lucratif, associations, coopératives ou toute autre entité, qu'elles soient établies dans le quartier ou à l'extérieur. L’année de cotisation s’étend du 1ᵉʳ avril au 31 mars suivant. Toutefois, l’adhésion peut être effectuée à tout moment au cours de l’année. Si une adhésion est réalisée au cours des trois premiers mois de l’année civile, la période de cotisation est prolongée jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Ce type d'adhésion s'adresse aux entreprises situées hors de Loretteville partageant la mission de l’ACRR. Il est également adapté aux organismes à but non lucratif, associations, coopératives ou toute autre entité, qu'elles soient établies dans le quartier ou à l'extérieur. L’année de cotisation s’étend du 1ᵉʳ avril au 31 mars suivant. Toutefois, l’adhésion peut être effectuée à tout moment au cours de l’année. Si une adhésion est réalisée au cours des trois premiers mois de l’année civile, la période de cotisation est prolongée jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Plus de détails...