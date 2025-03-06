Formulaire d’adhésion annuelle – Fondation Jane H.-Dunn

Adhésion individuelle
25 $

Valide pour un an

Avantages de l’adhésion annuelle : ✔ Reçu d’impôt ✔ Mise à jour trimestrielle exclusive sur les actions de la Fondation ✔ Événement privé réservé aux membres ✔ 1 coupon de tirage supplémentaire lors des événements de la Fondation ✔ Rabais exclusifs auprès de nos partenaires (à venir)
Adhésion corporative
100 $

Valide pour un an

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!