Formulaire d’adhésion annuelle – Fondation Jane H.-Dunn
Adhésion individuelle
25 $
Valide pour un an
Avantages de l’adhésion annuelle :
✔ Reçu d’impôt
✔ Mise à jour trimestrielle exclusive sur les actions de la Fondation
✔ Événement privé réservé aux membres
✔ 1 coupon de tirage supplémentaire lors des événements de la Fondation
✔ Rabais exclusifs auprès de nos partenaires (à venir)
Adhésion corporative
100 $
Valide pour un an
Avantages de l’adhésion annuelle :
✔ Reçu d’impôt
✔ Mise à jour trimestrielle exclusive sur les actions de la Fondation
✔ Événement privé réservé aux membres
✔ 1 coupon de tirage supplémentaire lors des événements de la Fondation
✔ Rabais exclusifs auprès de nos partenaires (à venir)
