TDL Mauricie et Centre-du-Québec

Offert par

TDL Mauricie et Centre-du-Québec

À propos des adhésions

Formulaire d'adhésion – TDL Mauricie et Centre-du-Québec

(I) Individuelle
10 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

· Adhésion pour une personne âgée de 18 ans et plus.

(F) Familiale
15 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

· Adhésion pour un ou plusieurs enfants âgés de 17 ans et moins.

· L’inscription est effectuée par un parent ou tuteur légal (maximum de 2 parents par adhésion familiale).

(P) Professionnelle
20 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

· Adhésion destinée à une personne œuvrant dans des domaines liés à l’éducation, à la santé ou aux services sociaux, dans divers milieux de pratique (scolaire, communautaire, public ou privé).

(C) Corporative
30 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

· Adhésion destinée à une organisation (entreprise, organisme, association ou institution).

(B) Bénévole
Gratuit

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

· Adhésion gratuite pour une personne impliquée bénévolement dans l’organisme.

Ajouter un don pour TDL Mauricie et Centre-du-Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!