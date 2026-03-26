Formulaire d'adhésion – TDL Mauricie et Centre-du-Québec

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
· Adhésion pour une personne âgée de 18 ans et plus.
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
· Adhésion pour un ou plusieurs enfants âgés de 17 ans et moins.
· L’inscription est effectuée par un parent ou tuteur légal (maximum de 2 parents par adhésion familiale).
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
· Adhésion destinée à une personne œuvrant dans des domaines liés à l’éducation, à la santé ou aux services sociaux, dans divers milieux de pratique (scolaire, communautaire, public ou privé).
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
· Adhésion destinée à une organisation (entreprise, organisme, association ou institution).
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
· Adhésion gratuite pour une personne impliquée bénévolement dans l’organisme.
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