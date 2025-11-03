Formulaire de commande de groupe - Kit de culture de champignons

Trousse de culture - 1kg - Pleurote bleu item
Trousse de culture - 1kg - Pleurote bleu
CA$22.98

Niveau de difficulté : Facile


Types d'arbres associés pour une bonne production : Saule ou peuplier


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • Culture en pot
  • Sur bûche/rondin de bois

Il s'agit d'une culture rapide et qui est doux. Idéal pour les débutants! :)

Trousse de culture - 2kg - Pleurote bleu item
Trousse de culture - 2kg - Pleurote bleu
CA$34.44

Niveau de difficulté : Facile


Types d'arbres associés pour une bonne production : Saule ou peuplier

En rondin, la trousse de 2 kg peuvent fournir approximativement 15 rondins dépendamment de leurs diamètres.


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • Culture en pot
  • Sur bûche/rondin de bois

Il s'agit d'une culture rapide et qui est doux. Idéal pour les débutants! :)

Trousse de culture - 1kg - Pleurote de l'orme item
Trousse de culture - 1kg - Pleurote de l'orme
CA$22.98

Niveau de difficulté : Facile


Types d'arbres associés pour une bonne production : Saule ou peuplier


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • Culture en pot
  • Sur bûche/rondin de bois

Il s'agit d'une culture rapide et qui est doux. Idéal pour les débutants! :)

Trousse de culture - 2kg - Pleurote de l'orme item
Trousse de culture - 2kg - Pleurote de l'orme
CA$34.44

Niveau de difficulté : Facile


Types d'arbres associés pour une bonne production : Saule ou peuplier

En rondin, la trousse de 2 kg peuvent fournir approximativement 15 rondins dépendamment de leurs diamètres.


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • Culture en pot
  • Sur bûche/rondin de bois

Il s'agit d'une culture rapide et qui est doux. Idéal pour les débutants! :)

Trousse de culture - 1kg - Pleurote rose item
Trousse de culture - 1kg - Pleurote rose
CA$28.69

Niveau de difficulté : Intermédiaire


Explication associé : Le pleurote rose apprécie particulièrement la chaleur. Sa fructification débute principalement entre 18 et 25 degré. Elle adore principalement être dehors en été, mais étant un champignon tropical, il ne survit pas à nos hivers québécois. Il faut donc ne pas oublier de le rentrer dès l'hiver si vous désirez continuer sa production.


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (en été principalement)
  • Culture en pot

Il s'agit de l'espèce poussant le plus rapidement. Il a un goût et une odeur associé au poisson et fruits de mer.


Idéal pour les personnes désirant associer les repas végétariens ou cuisiner sous une nouvelle découverte ! :)

Trousse de culture - 2kg - Pleurote rose item
Trousse de culture - 2kg - Pleurote rose
CA$40.19

Niveau de difficulté : Intermédiaire


Explication associé : Le pleurote rose apprécie particulièrement la chaleur. Sa fructification débute principalement entre 18 et 25 degré. Elle adore principalement être dehors en été, mais étant un champignon tropical, il ne survit pas à nos hivers québécois. Il faut donc ne pas oublier de le rentrer dès l'hiver si vous désirez continuer sa production.


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure
  • La culture extérieure (en été principalement)
  • Culture en pot

Il s'agit de l'espèce poussant le plus rapidement. Il a un goût et une odeur associé au poisson et fruits de mer.


Idéal pour les personnes désirant associer les repas végétariens ou cuisiner sous une nouvelle découverte ! :)

Trousse de culture - 1kg - Shiitake item
Trousse de culture - 1kg - Shiitake
CA$28.69

Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le Shiitake est LE champignon par excellence associé à la cuisine fine. Que ce soit en soupe japonaise, en sauté, avec des noix, riz, poissons, pâtes, poulets, pâtés, etc. le shiitake est un champignon qui s'adapte parfaitement à tous les types de repas.


Type d'arbre associé :

  • Chêne
  • Érable à sucre
  • Charme de Caroline
  • Hêtre
  • Ostryer de Virginie


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture sur rondin de bois

Idéal pour les personnes désirant impressionner la galerie en cuisine et à ceux qui désirent cultiver les champignons à l'année !

Trousse de culture - 2kg - Shiitake item
Trousse de culture - 2kg - Shiitake
CA$40.19

Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le Shiitake est LE champignon par excellence associé à la cuisine fine. Que ce soit en soupe japonaise, en sauté, avec des noix, riz, poissons, pâtes, poulets, pâtés, etc. le shiitake est un champignon qui s'adapte parfaitement à tous les types de repas.


Type d'arbre associé :

  • Chêne
  • Érable à sucre
  • Charme de Caroline
  • Hêtre
  • Ostryer de Virginie


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture sur rondin de bois pouvant fournir approximativement une 15aines de rondin dépendamment du diamètre de ceux-ci

Idéal pour les personnes désirant impressionner la galerie en cuisine et à ceux qui désirent cultiver les champignons à l'année !

Trousse de culture - 1kg - Reishi item
Trousse de culture - 1kg - Reishi
CA$22.98

Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le reishi, appelé aussi champignon de l'immortalité depuis plus de 1 000 ans, est un champignon qui s'utilise en décoction. Les personnes utilisant le reishi au quotidien doivent le faire bouillir 4 à 5 heure lorsque le champignon est séché ou encore 20 minutes lorsque frais pour en boire ses effets médicinales multiples. Le type de champignon résistant à tout type de contamination, c'est un dur à cuire !


Propriété médicinale associés :

  • Antivirale
  • Tonique immunitaire
  • Aide au système cardiovasculaire
  • Améliore le système respiratoire
  • Permet de combattre la fatigue chronique


Type d'arbre associé :

  • Érable
  • Orme
  • Chêne
  • Magnolia
  • Prunier


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • La culture sur rondin de bois pouvant fournir approximativement une 15aines de rondin dépendamment du diamètre de ceux-ci

Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé en période hivernale.

Trousse de culture - 2kg - Reishi item
Trousse de culture - 2kg - Reishi
CA$34.44

Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le reishi, appelé aussi champignon de l'immortalité depuis plus de 1 000 ans, est un champignon qui s'utilise en décoction. Les personnes utilisant le reishi au quotidien doivent le faire bouillir 4 à 5 heure lorsque le champignon est séché ou encore 20 minutes lorsque frais pour en boire ses effets médicinales multiples. Le type de champignon résistant à tout type de contamination, c'est un dur à cuire !


Propriété médicinale associés :

  • Antivirale
  • Tonique immunitaire
  • Aide au système cardiovasculaire
  • Améliore le système respiratoire
  • Permet de combattre la fatigue chronique


Type d'arbre associé :

  • Érable
  • Orme
  • Chêne
  • Magnolia
  • Prunier


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture extérieure (hors période hivernale)
  • La culture sur rondin de bois pouvant fournir approximativement une 15aines de rondin dépendamment du diamètre de ceux-ci

Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé en période hivernale.

Trousse de culture - 1kg - Hydne hérisson item
Trousse de culture - 1kg - Hydne hérisson
CA$28.69

Niveau de difficulté à l'intérieur : Facile

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le hydne hérisson est l'un des champignons les plus populaires. Que ce soit en cuisine avec son goût très doux ou encore pour ses propriétés médicinales, celui-ci est retrouvé un peu partout au Québec et dans le monde. Ses études ont démontrés de fascinants résultats en lien avec la maladie de l'Alzheimer ainsi qu'avec bien d'autres types de trouble comme l'épilepsie.


Type de cuisine : à cuire avec oignons, ails, riz, en marinade ou encore cuire en galette


Propriété médicinale associés :

  • Stimule une meilleure conductivité des nerfs et un redéploiement des neurones
  • Contrer les maux d'estomac
  • Améliore la mémoire
  • Améliore la concentration

Contient :

  • 31.7g de protéïne/100g de champignons séché (31.7% de l'apport quotidien)
  • 30g de fibre/100g de champignons séché (30% de l'apport quotidien)


Type d'arbre associé :

  • Orme
  • Chêne


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture sur rondin de bois pouvant fournir approximativement une 15aines de rondin dépendamment du diamètre de ceux-ci
  • Culture en pot

Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé cognitive ou pour les personnes désirant apprendre à cuisiner autrement.

Trousse de culture - 2kg - Hydne hérisson item
Trousse de culture - 2kg - Hydne hérisson
CA$40.19

Niveau de difficulté à l'intérieur : Facile

Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile


Explication associé : Le hydne hérisson est l'un des champignons les plus populaires. Que ce soit en cuisine avec son goût très doux ou encore pour ses propriétés médicinales, celui-ci est retrouvé un peu partout au Québec et dans le monde. Ses études ont démontrés de fascinants résultats en lien avec la maladie de l'Alzheimer ainsi qu'avec bien d'autres types de trouble comme l'épilepsie.


Type de cuisine : à cuire avec oignons, ails, riz, en marinade ou encore cuire en galette


Propriété médicinale associés :

  • Stimule une meilleure conductivité des nerfs et un redéploiement des neurones
  • Contrer les maux d'estomac
  • Améliore la mémoire
  • Améliore la concentration

Contient :

  • 31.7g de protéïne/100g de champignons séché (31.7% de l'apport quotidien)
  • 30g de fibre/100g de champignons séché (30% de l'apport quotidien)


Type d'arbre associé :

  • Orme
  • Chêne


Trousse de culture idéale pour :

  • La culture intérieure (en bloc)
  • La culture sur rondin de bois pouvant fournir approximativement une 15aines de rondin dépendamment du diamètre de ceux-ci
  • Culture en pot

Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé cognitive ou pour les personnes désirant apprendre à cuisiner autrement.

Trio découverte - 1kg - 3 kits au choix du producteur item
Trio découverte - 1kg - 3 kits au choix du producteur
CA$63.18

Le trio découverte est composés de 2 kits de pleurotes de 1kg chacun (pleurote rose, de l'orme ou bleu) ainsi que 1 kit spécialisé (strophaire rouge-vin, hydne hérisson, shiitake ou reishi).


Le prix inclus une économie de 20% sur le prix régulier (+taxes).

De quoi à vous donner envie de donner des cadeaux de noël exclusifs à vos proches.

Trio découverte - 2kg - 3 kits au choix du producteur item
Trio découverte - 2kg - 3 kits au choix du producteur
CA$84.95

Le trio découverte est composés de 2 kits de pleurotes de 2kg chacun (pleurote rose, de l'orme ou bleu) ainsi que 1 kit spécialisé (strophaire rouge-vin, shiitake, hydne hérisson ou reishi).


Le prix inclus une économie de 20% sur le prix régulier.

De quoi à vous donner envie de donner des cadeaux de noël exclusifs à vos proches.

