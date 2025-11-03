Formulaire de commande de groupe - Kit de culture de champignons

Niveau de difficulté : Facile
Types d'arbres associés pour une bonne production : Saule ou peuplier
Trousse de culture idéale pour :
Il s'agit d'une culture rapide et qui est doux. Idéal pour les débutants! :)
En rondin, la trousse de 2 kg peuvent fournir approximativement 15 rondins dépendamment de leurs diamètres.
En rondin, la trousse de 2 kg peuvent fournir approximativement 15 rondins dépendamment de leurs diamètres.
Niveau de difficulté : Intermédiaire
Explication associé : Le pleurote rose apprécie particulièrement la chaleur. Sa fructification débute principalement entre 18 et 25 degré. Elle adore principalement être dehors en été, mais étant un champignon tropical, il ne survit pas à nos hivers québécois. Il faut donc ne pas oublier de le rentrer dès l'hiver si vous désirez continuer sa production.
Trousse de culture idéale pour :
Il s'agit de l'espèce poussant le plus rapidement. Il a un goût et une odeur associé au poisson et fruits de mer.
Idéal pour les personnes désirant associer les repas végétariens ou cuisiner sous une nouvelle découverte ! :)
Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée
Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile
Explication associé : Le Shiitake est LE champignon par excellence associé à la cuisine fine. Que ce soit en soupe japonaise, en sauté, avec des noix, riz, poissons, pâtes, poulets, pâtés, etc. le shiitake est un champignon qui s'adapte parfaitement à tous les types de repas.
Type d'arbre associé :
Trousse de culture idéale pour :
Idéal pour les personnes désirant impressionner la galerie en cuisine et à ceux qui désirent cultiver les champignons à l'année !
Niveau de difficulté à l'intérieur : Avancée
Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile
Explication associé : Le reishi, appelé aussi champignon de l'immortalité depuis plus de 1 000 ans, est un champignon qui s'utilise en décoction. Les personnes utilisant le reishi au quotidien doivent le faire bouillir 4 à 5 heure lorsque le champignon est séché ou encore 20 minutes lorsque frais pour en boire ses effets médicinales multiples. Le type de champignon résistant à tout type de contamination, c'est un dur à cuire !
Propriété médicinale associés :
Type d'arbre associé :
Trousse de culture idéale pour :
Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé en période hivernale.
Niveau de difficulté à l'intérieur : Facile
Niveau de difficulté à l'extérieur : Facile
Explication associé : Le hydne hérisson est l'un des champignons les plus populaires. Que ce soit en cuisine avec son goût très doux ou encore pour ses propriétés médicinales, celui-ci est retrouvé un peu partout au Québec et dans le monde. Ses études ont démontrés de fascinants résultats en lien avec la maladie de l'Alzheimer ainsi qu'avec bien d'autres types de trouble comme l'épilepsie.
Type de cuisine : à cuire avec oignons, ails, riz, en marinade ou encore cuire en galette
Propriété médicinale associés :
Contient :
Type d'arbre associé :
Trousse de culture idéale pour :
Idéal pour les personnes désirant améliorer leur santé cognitive ou pour les personnes désirant apprendre à cuisiner autrement.
Le trio découverte est composés de 2 kits de pleurotes de 1kg chacun (pleurote rose, de l'orme ou bleu) ainsi que 1 kit spécialisé (strophaire rouge-vin, hydne hérisson, shiitake ou reishi).
Le prix inclus une économie de 20% sur le prix régulier (+taxes).
De quoi à vous donner envie de donner des cadeaux de noël exclusifs à vos proches.
