Formulaire de commande de groupe - Kit de culture de champignons

Niveau de difficulté : Intermédiaire





Explication associé : Le pleurote rose apprécie particulièrement la chaleur. Sa fructification débute principalement entre 18 et 25 degré. Elle adore principalement être dehors en été, mais étant un champignon tropical, il ne survit pas à nos hivers québécois. Il faut donc ne pas oublier de le rentrer dès l'hiver si vous désirez continuer sa production.





Trousse de culture idéale pour :

La culture intérieure

La culture extérieure (en été principalement)

Culture en pot

Il s'agit de l'espèce poussant le plus rapidement. Il a un goût et une odeur associé au poisson et fruits de mer.





Idéal pour les personnes désirant associer les repas végétariens ou cuisiner sous une nouvelle découverte ! :)