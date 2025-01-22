Formulaire de commande - Kit promotionnel 20e Semaine Québécoise des Popotes Roulantes 2025
Affiche officielle - 20e Semaine Québécoise des Popotes
free
Affiche officielle - 20e Semaine Québécoise des Popotes Roulantes 2025- 📌 Date limite pour commander : 25 février 2025
📅 23 au 29 mars 2025
Caractéristiques :
Format : 12 x 18 po
Fini : Glacé
Réalisation : Ouchgraphiste.ca
Célébrez la 20e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes avec cette magnifique affiche! Une belle façon de mettre en lumière l’engagement extraordinaire de nos bénévoles et de valoriser l’impact essentiel des popotes roulantes dans nos communautés à travers le Québec. 💙✨
Ajoutez cette affiche à votre collection pour soutenir et promouvoir cette mission précieuse!
Carte de remerciement personnalisable
CA$3
Carte de remerciement personnalisable - 📌 Date limite pour commander : 25 février 2025
Format : 5 x 7
Matériel : Cartonnée
Fini : Glacé
Réalisation : Ouchgraphiste.ca
Bien qu’elle ne porte pas spécifiquement l’effigie de la Semaine québécoise des popotes roulantes, cette carte a été pensée et réalisée pour l’occasion, qui se tiendra du 23 au 29 mars 2025. Profitez de cette semaine spéciale pour exprimer votre reconnaissance envers vos bénévoles et leur témoigner à quel point leur engagement est précieux. 💙
🌱 Carte à semer de remerciement (édition limitée)
CA$4
🌱 Carte à semer de remerciement – Fleurs sauvages - 📌 Date limite pour commander : 25 février 2025
Format : 3.5 x 5
Graines : Mélange de 6 fleurs sauvages annuelles
Fabrication : Mayline Confection
Le papier ensemencé
Cette carte unique est fabriquée à partir de papier ensemencé biodégradable, respectueux de l’environnement. Conçue à partir de matériaux recyclés (aucun arbre endommagé), elle contient un mélange de graines de fleurs sauvages. Une belle façon de semer la gratitude tout en respectant la nature. 🌸
Idéale pour la Semaine québécoise des popotes roulantes (23 au 29 mars 2025), elle permet de remercier vos bénévoles tout en leur offrant un geste symbolique et durable. 💙
