Formulaire de commande - Kit promotionnel 20e Semaine Québécoise des Popotes Roulantes 2025

🌱 Carte à semer de remerciement – Fleurs sauvages - 📌 Date limite pour commander : 25 février 2025 Format : 3.5 x 5 Graines : Mélange de 6 fleurs sauvages annuelles Fabrication : Mayline Confection Le papier ensemencé Cette carte unique est fabriquée à partir de papier ensemencé biodégradable, respectueux de l’environnement. Conçue à partir de matériaux recyclés (aucun arbre endommagé), elle contient un mélange de graines de fleurs sauvages. Une belle façon de semer la gratitude tout en respectant la nature. 🌸 Idéale pour la Semaine québécoise des popotes roulantes (23 au 29 mars 2025), elle permet de remercier vos bénévoles tout en leur offrant un geste symbolique et durable. 💙

