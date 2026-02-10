Formulaire de commande - Affiche 21e Semaine Québécoise des Popotes Roulantes 2026

Affiche officielle - 21e Semaine Québécoise des Popotes Roulantes 2026 - 📌 Date limite pour commander : 26 avril 2026



📅 10 au 16 mai 2026



Caractéristiques :



Format : 11 x 17 po

Fini : Glacé

Réalisation : Ouchgraphiste.ca



Célébrez la 21e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes avec cette magnifique affiche! Une belle façon de mettre en lumière l’engagement extraordinaire de nos bénévoles et de valoriser l’impact essentiel des popotes roulantes dans nos communautés à travers le Québec. 💙✨



Ajoutez cette affiche à votre collection pour soutenir et promouvoir cette mission précieuse!