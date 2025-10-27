Association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme

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Formulaire de commandite 2026 - Mon chez-moi, mon bonheur au coeur de Granby

901 Rue Principale

Granby, QC J2G 2Z5, Canada

PLATINE | 10 000 $ (10 billets inclus)
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Seules les personnes invitées par les commanditaires PLATINE pourront se joindre à cette.

OR | 5 000 $ (4 billets inclus)
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Seules les personnes invitées par les commanditaires OR pourront se joindre à cette.

ARGENT | 3 000 $ (2 billets inclus)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Seules les personnes invitées par les commanditaires ARGENT pourront se joindre à cette.

BRONZE | 1000 $ (2 billets inclus)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Seules les personnes invitées par les commanditaires BRONZE pourront se joindre à cette.

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