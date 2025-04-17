Formulaire de commandite - Tournoi de golf 2025

1425 Rang St Étienne N

Sainte-Marie, QC G6E 3M6, Canada

Commandite Bronze
CA$2,500
Mention sur les affichettes et dans le programme de l’événement (sans logo)
Commandite Argent
CA$5,000
- 2 participations au tournoi. - Pancarte (2’ X 2’) sur un trou. - Logo sur grande affiche à l’accueil. - Diffusion de votre logo en continu sur les écrans. - Logo dans le programme de l’événement. - 1 publication au sujet de votre entreprise sur la page Facebook du Crépuscule.
Commandite Or
CA$10,000
- Diffusion de votre vidéo corporative sur les écrans pendant l’événement - 2 participations au tournoi. - Pancarte (2’ X 2’) sur un trou. - Logo sur grande affiche à l’accueil. - Diffusion de votre logo en continu sur les écrans. - 2 publications à propos de votre entreprise sur notre page Facebook. - Logo dans le programme de l’événement.

