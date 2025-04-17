Formulaire de commandite - Tournoi de golf 2025

Mention sur les affichettes et dans le programme de l’événement (sans logo)
Commandite Argent
CA$5,000
- 2 participations au tournoi.
- Pancarte (2’ X 2’) sur un trou.
- Logo sur grande affiche à l’accueil.
- Diffusion de votre logo en continu sur les écrans.
- Logo dans le programme de l’événement.
- 1 publication au sujet de votre entreprise sur la page Facebook du Crépuscule.
Commandite Or
CA$10,000
- Diffusion de votre vidéo corporative sur les écrans pendant l’événement
- 2 participations au tournoi.
- Pancarte (2’ X 2’) sur un trou.
- Logo sur grande affiche à l’accueil.
- Diffusion de votre logo en continu sur les écrans.
- 2 publications à propos de votre entreprise sur notre page Facebook.
- Logo dans le programme de l’événement.