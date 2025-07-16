Organisé par

ACEF du Sud-Ouest de Montréal

À propos de cet événement

Formulaire de demande d'atelier - 21 avril 2026 PM

Formulaire de demande d'atelier
Gratuit

1 restant

Vous avez le choix entre l'atelier Les pièges du crédit (2h en présentiel - 1h30 en virtuel), Solutions aux dettes (2h en présentiel ou en virtuel, avec pause) ou Introduction au budget pour petit revenu (2h15 en présentiel)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!