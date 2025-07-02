Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais
Formulaire de demande - OPEQ
Ordinateur portable–Option #1/POR-CL-EC011
CA$95
Cette option inclut un ordinateur portable de 13 pouces avec Windows 11 Pro, une webcam intégrée ainsi que les frais de transport et de manutention.
Cette option inclut un ordinateur portable de 13 pouces avec Windows 11 Pro, une webcam intégrée ainsi que les frais de transport et de manutention.
Ordinateur portable–Option #2/POR-CL-EC012
CA$160
Cette option inclut un ordinateur portable de 14 pouces et plus avec Windows 11 Pro, une webcam intégrée ainsi que les frais de transport et de manutention.
Cette option inclut un ordinateur portable de 14 pouces et plus avec Windows 11 Pro, une webcam intégrée ainsi que les frais de transport et de manutention.
Ordinateur de bureau–Option #1(sans écran) ORD-CL-EC017
CA$75
L’ensemble inclut un ordinateur de bureau avec Windows 11 Pro, un ensemble clavier et souris filaires, des haut-parleurs usagés (si disponibles), un adaptateur USB Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que les frais de transport et de manutention.
L’ensemble inclut un ordinateur de bureau avec Windows 11 Pro, un ensemble clavier et souris filaires, des haut-parleurs usagés (si disponibles), un adaptateur USB Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que les frais de transport et de manutention.
Ordinateur de bureau–Option #2 (sans écran) ORD-CL-EC018
CA$125
L’ensemble inclut un ordinateur de bureau avec Windows 11 Pro, un ensemble clavier et souris filaires, des haut-parleurs usagés (si disponibles), un adaptateur USB Wi-Fi et Bluetooth, un casque d’écoute avec micro, une webcam externe ainsi que les frais de transport et de manutention.
L’ensemble inclut un ordinateur de bureau avec Windows 11 Pro, un ensemble clavier et souris filaires, des haut-parleurs usagés (si disponibles), un adaptateur USB Wi-Fi et Bluetooth, un casque d’écoute avec micro, une webcam externe ainsi que les frais de transport et de manutention.
Moniteur d’ordinateur de bureau–Option #1 LCD-CL-20
free
Si vous optez pour un écran de 19 ou 20 pouces, aucun supplément s’applique.
Si vous optez pour un écran de 19 ou 20 pouces, aucun supplément s’applique.
Moniteur d’ordinateur de bureau–Option #2 LCD-CL-22
CA$20
Si vous choisissez un écran de 22 pouces, un supplément de 20,00 $ s’applique.
Si vous choisissez un écran de 22 pouces, un supplément de 20,00 $ s’applique.