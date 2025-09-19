Formulaire de paiement – Suivi individuel

Organisé par
À propos de cet événement
Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
• Horaire : À déterminer
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
• Coût : 15$ / séance
• Horaire : À déterminer
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
• Coût : 56$ / 4 séances
• Horaire : À déterminer
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
• Coût : 72$ / 6 séances
• Horaire : À déterminer
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
• Coût : 100$ / 10 séances
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!