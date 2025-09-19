Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

Formulaire de paiement – Suivi individuel

Adhésion annuelle – Membre Participant Actif
25 $

Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Rencontre de suivi individuel - 1 séance
15 $

Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 15$ / séance

Rencontre de suivi individuel - 4 séances
56 $

Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 56$ / 4 séances

Rencontre de suivi individuel - 6 séances
72 $

Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 72$ / 6 séances

Rencontre de suivi individuel - 10 séances
100 $

Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 100$ / 10 séances

