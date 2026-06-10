Formulaire d’engagement – Partenaire 500$ | Triathlon du Lac-Poulin 2026

En tant que partenaire, votre entreprise bénéficiera d’une présence numérique sur nos plateformes (site web, réseaux sociaux, infolettre), à travers des publications où les partenaires seront mis en valeur, que ce soit dans des contenus dédiés ou intégrés à d’autres publications liées à l’événement. De plus, votre logo figurera sur un panneau d’affichage (coroplast) installé le long du parcours, contribuant à un environnement dynamique et reconnaissant. Une manière simple et durable d’appuyer une cause essentielle, tout en vous associant à un événement rassembleur, actif et local.