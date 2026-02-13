Formulaire d’engagement – Partenaire d'étapes | Randonner pour redonner

En tant que partenaire d’étape, votre logo apparaîtra sur le drapeau qui accompagnera les participants tout au long de l’expédition.





Vous serez mentionné dans les publications officielles diffusées sur nos réseaux sociaux.





Une publication vous sera également dédiée afin de vous remercier pour votre partenariat.





Lors de l’expédition, une photo sera prise pour chacune des étapes et publiée sur nos différentes plateformes numériques. Ce partenariat permettra à votre entreprise de s’associer à une étape clé de l’expédition (ex. : « Étape Namche Bazaar présentée par … »). Notez qu’il est possible de contribuer à plusieurs étapes selon la visibilité recherchée.