Formulaire d’engagement – Partenaire Or | Triathlon du Lac-Poulin 2026

En tant que partenaire Or, votre logo apparaîtra au dos du t-shirt officiel, en format moyen. Remis à chaque participant, ce t-shirt assure une visibilité non seulement le jour de l’événement, mais aussi bien après, lors de leurs entraînements ou activités quotidiennes.



Votre entreprise bénéficiera également d’une présence numérique sur nos plateformes (site web, réseaux sociaux, infolettre), à travers des publications où les partenaires seront mis en valeur, que ce soit dans des contenus dédiés ou intégrés à d’autres publications liées à l’événement.



De plus, votre logo figurera sur deux panneau d’affichage (coroplast) installé le long du parcours, contribuant à un environnement dynamique et reconnaissant.





Votre logo pourra aussi être sur l'arche de la zone de natation pour encore plus de visibilité.





Vous auriez aussi la possibilité d'avoir un Kiosque sur le site de l'évènement.



Une manière simple et durable d’appuyer une cause essentielle, tout en vous associant à un événement rassembleur, actif et local.