Inscription au Congrès commun Réseau Québec-France francophonie / Fédération France-Québec francophonie

À propos de cet événement
Repas inclus pour le vendredi et samedi. Inclus également les conférences et l'animation. Hôtel au frais du participant.
Le samedi est complet. Ce montant couvre les repas de la journée, les conférences et l'animation de la soirée. Il ne comprend pas le coût de l'hébergement.
Visite guidée. Durée d'environ 1h30, déplacement inclus. Départ vers 14h, jeudi, le 18 septembre. « La maison Lamontagne est la plus ancienne maison ouverte au public dans l’Est du Québec. Témoin de la Nouvelle-France, elle est construite en 1744 pour Marie-Agnès Lepage, fille du seigneur de Rimouski. Cette résidence presque tricentenaire se caractérise par son mode de construction, le colombage pierroté ».
Marche dans la ville, durée approximative 1h30. Départ vers 13h30, jeudi, le 18 septembre. « Découvrez l’architecture, l’histoire et le patrimoine de Rimouski. Réalisé par la Société rimouskoise du patrimoine ». En présence d'un guide animateur.
