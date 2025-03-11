Association Québec-France Bas-Saint-Laurent/francophonie

Organisé par

Association Québec-France Bas-Saint-Laurent/francophonie

À propos de cet événement

Inscription au Congrès commun Réseau Québec-France francophonie / Fédération France-Québec francophonie

225 Bd René Lepage E

Rimouski, QC G5L 1P2, Canada

Inscription pour toute la durée du Congrès
375 $

Repas inclus pour le vendredi et samedi. Inclus également les conférences et l'animation. Hôtel au frais du participant.

Congrès 1 jour seulement, le 19 septembre (vendredi)
225 $

Le samedi est complet. Ce montant couvre les repas de la journée, les conférences et l'animation de la soirée. Il ne comprend pas le coût de l'hébergement.

Visite 3 - Visite Maison Lamontagne
10 $

Visite guidée. Durée d'environ 1h30, déplacement inclus. Départ vers 14h, jeudi, le 18 septembre. « La maison Lamontagne est la plus ancienne maison ouverte au public dans l’Est du Québec. Témoin de la Nouvelle-France, elle est construite en 1744 pour Marie-Agnès Lepage, fille du seigneur de Rimouski. Cette résidence presque tricentenaire se caractérise par son mode de construction, le colombage pierroté ».

Visite 4- Circuit pédestre ville de Rimouski
10 $

Marche dans la ville, durée approximative 1h30. Départ vers 13h30, jeudi, le 18 septembre. « Découvrez l’architecture, l’histoire et le patrimoine de Rimouski. Réalisé par la Société rimouskoise du patrimoine ». En présence d'un guide animateur.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!