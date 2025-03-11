Inscription au Congrès commun Réseau Québec-France francophonie / Fédération France-Québec francophonie

Visite guidée. Durée d'environ 1h30, déplacement inclus. Départ vers 14h, jeudi, le 18 septembre. « La maison Lamontagne est la plus ancienne maison ouverte au public dans l’Est du Québec. Témoin de la Nouvelle-France, elle est construite en 1744 pour Marie-Agnès Lepage, fille du seigneur de Rimouski. Cette résidence presque tricentenaire se caractérise par son mode de construction, le colombage pierroté ».