Formulaire : Publication multimédia

Nous demandons votre accord ici afin de prendre et utiliser des photos, vidéos, enregistrements audios ou citations écrites de votre jeune à des fins promotionnelles et médiatiques. Les enregistrements de votre jeune seront utilisés dans un cadre strictement professionnel à des fins d’information, de promotion ou de divertissement.



Nos publications se résumeraient à :

• Site Web et réseaux sociaux (ex. : Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, podcast, etc.)

• Publication de notre maison des jeunes (ex. : infolettres, affiches, entrevues de jeunes, Vox Pop, etc.)

• Présentations lors d’événements communautaires ou artistiques (ex : AGA, Fête de quartier, Talent à Revendre, etc.)

• Documents promotionnels (ex. : rapport annuel, pamphlet de la MDJ, etc.)