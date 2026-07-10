Formulaire : Sorties spontanées

Nous aimerions obtenir votre autorisation pour transporter votre jeune dans nos voitures lors d’activités dites spontanées, c’est-à-dire d’activités simples, à proximité et souvent improvisées le soir même, qui ne dépassent ni nos heures d’ouverture régulières, ni le périmètre de Lévis.



Le but de ce formulaire est donc d’obtenir votre consentement afin de transporter votre jeune dans le cadre spécifique de ces activités sans avoir à confirmer avec vous à chaque nouvelle sortie spontanée. Nos activités officielles – qui peuvent durer plus longtemps et quitter le périmètre de Lévis – vont toujours, cependant, nécessiter votre autorisation à travers nos formulaires mensuels sur Zeffy.



Exemples d’activités spontanées :

• Aller faire l’épicerie pour organiser une cuisine

• Aller à différents fast foods (McDo, Mr Bulle, Chocolats Favoris)

• Partir faire une randonnée ou faire du sport (Chutes Chaudières, volleyball, skatepark, etc.)

• Ramener le jeune chez lui après une soirée d'animation ou s’il a oublié quelque chose

• Aller visiter d’autres organismes communautaires (MDJ, petites formations, etc.)