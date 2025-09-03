Equitas-International Centre for Human Rights Education

Organisé par

Equitas-International Centre for Human Rights Education

À propos de cet événement

Allié.e.s adultes et leadership des jeunes : Recherche en action

1400 Maisonneuve Blvd W

Montreal, QC H3G 1M8, Canada

En personne
Gratuit

Avec ce billet, vous assisterez à l'événement en personne et aurez la possibilité de participer aux discussions et activités avec nous. Des rafraîchissements et des collations seront offertes à tou.te.s les participants.

En ligne
Gratuit

Avec ce billet, vous recevrez un lien pour participer en ligne au panel et à l'activité adaptée. Vous recevrez un lien zoom pour assister.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!