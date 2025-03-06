Forum Beauce 2025

Ces ateliers sont : CÉLÉBRER, LOUER, FRATERNISER, ADMINISTRER, FORMER ET ÉVANGÉLISER. N.B. que les REPAS SONT INCLUS dans le frais d'inscription. Des fontaines d'eau seront mis à votre disposition. Pour ceux et celles qui ont des allergies, s.v.p. bien vouloir apportez votre boite à lunch.

Ces ateliers sont : CÉLÉBRER, LOUER, FRATERNISER, ADMINISTRER, FORMER ET ÉVANGÉLISER. N.B. que les REPAS SONT INCLUS dans le frais d'inscription. Des fontaines d'eau seront mis à votre disposition. Pour ceux et celles qui ont des allergies, s.v.p. bien vouloir apportez votre boite à lunch.

seeMoreDetailsMobile