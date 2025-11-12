Aujourd'hui l'espoir

Aujourd'hui l'espoir

Forum des évangélistes 2026

4700 Av. Chauveau

Québec, QC G2C 1A7, Canada

Admission générale - prévente
70 $
Disponible jusqu'au 16 févr.

Cette inscription comprend la participation au pré-forum et au Forum, en prévente.

Inscription pour étudiants à temps plein
25 $

Inscription au pré-forum et au Forum pour les étudiants à temps plein de 25 ans et plus

Étudiants à temps plein de 24 ans et moins
Gratuit

Gratuit pour les étudiants à temps plein de 24 ans et moins

PIZZA - Souper du vendredi 27 mars
15 $

Pour ceux qui désirent manger de la pizza le vendredi 27 mars

POULET - Souper du vendredi 27 mars
15 $

Pour ceux qui désirent manger du poulet le vendredi 27 mars

Dîner du samedi 28 mars
15 $

Pour ceux qui désirent manger à la cafétéria sur place le samedi midi. Un repas sera servi sur achat de ce billet.

Intolérance au lactose (Dîner du samedi)
3 $

Si vous avez une intolérance au lactose, et que vous prenez le dîner du samedi, ceci est un léger supplément pour un repas sans lactose.

Intolérance au gluten (Dîner du samedi)
3 $

Si vous avez une intolérance au gluten et que vous prenez le dîner du samedi, ceci est un léger supplément pour un repas sans gluten (pour les personnes céliaques, vous devez apporter votre propre repas sans gluten, car nous ne pouvons pas le garantir à 100%).

Souper du samedi
17 $

Pour ceux qui désirent manger à la cafétéria sur place, samedi pour le souper. Un repas sera servi sur achat de ce billet.

Intolérance au lactose (Souper du samedi)
3 $

Si vous avez une intolérance au lactose, et que vous prenez le souper du samedi, ceci est un léger supplément pour un repas sans lactose.

Intolérance au gluten (Souper du samedi)
3 $

Si vous avez une intolérance au gluten et que vous prenez le souper du samedi, ceci est un léger supplément pour un repas sans gluten (pour les personnes céliaques, vous devez apporter votre propre repas sans gluten, car nous ne pouvons pas le garantir à 100%).

