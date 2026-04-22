Le 24 septembre prochain, prenez position pour des milieux de vie plus inclusifs!





Le Forum des mobilités plurielles propose un espace unique pour désigner et réduire les inégalités de genre dans l’espace public, et explorer des solutions par le prisme de l'intersectionnalité. À travers des conférences, des ateliers participatifs et des tables rondes, nous croiserons les expertises professionnelles avec les expériences citoyennes pour bâtir une ville où personne n'est laissé pour compte.





Infos pratiques

📅 Jeudi 24 septembre 2026, de 9h à 19h





📍 Espace Manivelle (Église Saint-Charles de Limoilou), 520 8e Avenue





✅ Accessibilité et inclusivité | Retrouvez sur place :

Un site accessible aux personnes à mobilité réduite

Une interprète LSQ

Une traduction en simultanée pour la conférence en anglais

Une halte-garderie gratuite

🍱 Dîner et collations végétariens et végétaliens offerts + un 5 à 7 festif avec performances artistiques pour clôturer la journée!