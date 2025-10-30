Forum des organisations en EDI 2026 | Mémoires collectives, à la croisée des générations

Ce type de billet est pour:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Consultance
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet est pour :
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet individuel est pour:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Ce type de billet individuel est pour:
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet individuel est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet individuel est pour:
Grand public
Inclus conférence à 16h15 "Masculinisme d'aujourd'hui" de Mélissa Blais et Francis Déri-Dupuis
et cocktail le jeudi 12 février
Ce type de membership est pour:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Consultance
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de membership est pour:
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de membership est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
*Billet valide pour une personne et non transférable
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing