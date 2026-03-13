Chambre de commerce et d'industrie Gabonaise au Canada

Organisé par

Chambre de commerce et d'industrie Gabonaise au Canada

À propos de cet événement

Forum économique international Gabon-Canada – 1re édition

3500 Bd du Souvenir

Laval, QC H7V 1X2, Canada

Billet individuel
632,50 $

Billet individuel

Tarif en FCFA: 284 000 FCFA

Tarif CAD: 632.50 $

Comprend :

·        Accès au Forum

·        Visite des stands

·        Accès aux conférences

·        Accès aux ateliers

·        Petit-déjeuner

·        Repas du midi

·        Réseautage

·        Coupon cocktail de clôture

·        Visites d’entreprises

Tarif exposant (stand)
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Exposant


Tarif en FCFA: 540 000 FCFA

Tarif CAD: 1200.00 $

 

Comprend :

·        Rencontre stratégique le 22 septembre sur demande,

·        Table d’exposition avec nappe au forum principal (table de 6 pieds ou 183 cm)

·        2 billets exposants

·        Animation d’un atelier ou conférence (sur demande)

·        Petit-déjeuner

·        Repas du midi

·        Coupon cocktail de clôture

·        Visites d’entreprises le 24 septembre

Grand partenaire
4 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Grand partenaire


Tarif en FCFA: 2 025 000 FCFA

Tarif CAD: 4500.00 $


Comprend :

·        Présence sur la bannière centrale du forum

·        Visibilité sur les supports marketing officiels

·        Mention officielle lors du discours d’ouverture

·        Rencontre stratégique le 22 septembre (sur demande)

·        5 billets d’accès au forum, incluant une table d’exposition

·        Animation d’un atelier ou d’une conférence (sur demande)

·        Petit-déjeuner inclus

·        Repas du midi inclus

·        Coupon pour le cocktail de clôture

Visites d’entreprises le 24 septembre

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