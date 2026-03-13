Forum économique international Gabon-Canada – 1re édition

À propos de cet événement
Billet individuel
Tarif en FCFA: 284 000 FCFA
Tarif CAD: 632.50 $
Comprend :
· Accès au Forum
· Visite des stands
· Accès aux conférences
· Accès aux ateliers
· Petit-déjeuner
· Repas du midi
· Réseautage
· Coupon cocktail de clôture
· Visites d’entreprises
Exposant
Tarif en FCFA: 540 000 FCFA
Tarif CAD: 1200.00 $
Comprend :
· Rencontre stratégique le 22 septembre sur demande,
· Table d’exposition avec nappe au forum principal (table de 6 pieds ou 183 cm)
· 2 billets exposants
· Animation d’un atelier ou conférence (sur demande)
· Petit-déjeuner
· Repas du midi
· Coupon cocktail de clôture
· Visites d’entreprises le 24 septembre
Grand partenaire
Tarif en FCFA: 2 025 000 FCFA
Tarif CAD: 4500.00 $
Comprend :
· Présence sur la bannière centrale du forum
· Visibilité sur les supports marketing officiels
· Mention officielle lors du discours d’ouverture
· Rencontre stratégique le 22 septembre (sur demande)
· 5 billets d’accès au forum, incluant une table d’exposition
· Animation d’un atelier ou d’une conférence (sur demande)
· Petit-déjeuner inclus
· Repas du midi inclus
· Coupon pour le cocktail de clôture
Visites d’entreprises le 24 septembre
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