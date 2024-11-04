Ventes fermées

Forum des organisation en EDI: Naviguer et collaborer dans un monde en mouvement (2025)

501 Rue De la Gauchetière O

Montréal, QC H2Z 1Z5, Canada

Ajouter un don pour Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RQEDI)

Forum 2025 + membership RQEDI (volet professionnel·les)
595 $
Ce type de billet est pour: Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé Consultance *Billet valide pour une personne et non transférable
Forum 2025+ membership RQEDI (volet OBNL et communautaire)
450 $
Ce type de billet est pour : Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire *Billet valide pour une personne et non transférable
Forum 2025 + membership RQEDI (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
100 $
Ce type de billet est pour: Étudiant·es à TEMPS PLEIN Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected] *Billet valide pour une personne et non transférable
Billet individuel Forum 2025 (volet professionnel·les)
495 $
Billet individuel: Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Billet individuel Forum 2025 (volet OBNL et communautaire)
395 $
Billet individuel: Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire *Billet valide pour une personne et non transférable
Billet individuel Forum 2025 (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
75 $
Billet individuel: Étudiant·es à TEMPS PLEIN Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected] *Billet valide pour une personne et non transférable
Membership RQEDI 2025 (volet professionnel·les)
350 $
Membership pour: Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé Consultance *Billet valide pour une personne et non transférable
Membership RQEDI (volet OBNL et communautaire)
200 $
Membership pour : Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire *Billet valide pour une personne et non transférable
Membership RQEDI (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
75 $
Membership pour: Étudiant·es à TEMPS PLEIN Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected] *Billet valide pour une personne et non transférable
5 à 7 avec Ensemble Obiora (6 février)
35 $
Le Quatuor à cordes de l'Ensemble Obiora vous invite à découvrir de magnifiques œuvres de musique classique écrites par des compositeurs et compositrices afro-descendant·es de différentes époques. Un concert incroyable et différent à ne pas manquer

