Forum en fête: explorons la cohabitation intergénérationnelle

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Tarif réduit sous conditions
Le billet inclus des bouchées et une consommation lors du cocktail réseautage.
Les membres d’Intergénérations Québec bénéficie d’un rabais de 25% grâce au code promo envoyé par courriel.
Vous pourrez entrer ce code à la prochaine page de paiement.
Une copie papier du livre : Ensemble, récits sur la cohabitation intergénérationnelle
Bénéficiez de 5 dollars de réduction par rapport à la vente du livre sur place.
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