Intergénérations Québec

Organisé par

Intergénérations Québec

À propos de cet événement

Forum en fête: explorons la cohabitation intergénérationnelle

135 Rue Don-Bosco N

Sherbrooke, QC J1L 1E5, Canada

Admission générale
40 $

Tarif réduit sous conditions


Le billet inclus des bouchées et une consommation lors du cocktail réseautage.


Les membres d’Intergénérations Québec bénéficie d’un rabais de 25% grâce au code promo envoyé par courriel.


Vous pourrez entrer ce code à la prochaine page de paiement.




Livre sur la cohabitation intergénérationnelle
35 $

Une copie papier du livre : Ensemble, récits sur la cohabitation intergénérationnelle

Bénéficiez de 5 dollars de réduction par rapport à la vente du livre sur place.

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