mmode, Grappe métropolitaine de la mode

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Forum IA & mode

2000 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3H 2T2, Canada

Admission membre mmode 2026
35 $

Ce frais vous sera remboursé suivant votre participation au Forum IA & mode et la validation que votre organisation est membre mmode 2026.

Admission non-membre mmode 2026
115 $

Ce frais comprend l'abonnement mmode 2026 pour votre organisation de 100 employé.e.s et moins (80$) ainsi que le frais d'admission au Forum IA & mode (35$). Ce frais d'admission vous sera remboursé suivant votre participation au Forum.


Intéressé.e à en savoir plus sur les avantages d'être membre mmode? C'est par ici : https://www.mmode.ca/devenir-membre

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