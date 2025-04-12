Forum International Solidarité et développement - FISD

Ce billet vous donnera accès aux activités ci-après : expositions de nos partenaires - Panels, ateliers thématiques et Cocktail de réseautage. Vous aurez également droit à un repas et à deux collations. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Une expérience équilibrée mêlant contenu de qualité, opportunités professionnelles et renforcement des capacités. Ce billet et dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.