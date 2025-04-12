Forum International Solidarité et développement - FISD

2200 Rue Mansfield

Montréal, QC H3A 3R8, Canada

Entrée VIP
500 $

Accès premium avec accès aux zones exclusives et aux commodités VIP (rencontre personnalisée, visibilité, invitation à un diner d'affaires, etc.). Offrez-vous une expérience d'exception avec un pass VIP conçu pour les personnes exigeantes recherchant l'exclusivité, des opportunités de réseautage et des privilèges uniques.

Participants internationaux pour le 5 et 6 décembre 2025
250 $

Ce billet vous donnera accès aux activités ci-après : expositions de nos partenaires - Panels, ateliers thématiques et Cocktail de réseautage. Vous aurez également droit à un repas et à deux collations. Ill s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Une expérience équilibrée mêlant contenu de qualité, opportunités professionnelles et renforcement des capacités. Ce billet et dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.

Partenaires et invités spéciaux - Tchad
250 $

Ce billet vous donnera accès aux activités ci-après : expositions de nos partenaires - Panels, ateliers thématiques et Cocktail de réseautage. Vous aurez également droit à un repas et à deux collations. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Une expérience équilibrée mêlant contenu de qualité, opportunités professionnelles et renforcement des capacités. Ce billet et dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.

Visites institutionnelles et Réseautage ciblé
150 $

Ce billet est destiné particulièrement aux participants internationaux. En fonction de notre programme, donne accès à une demie journée de découverte, à un diner (repas du midi) et à des rencontres de réseautage ciblé.

Partenaire - Village monde
50 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à un partenaire

Partenaire - Union des associations des élus locaux
500 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à un partenaire

Stand - BNC
800 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à la BNC


Stand - Faso
800 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à Faso


Stand - AQUALIS Ingénieur conseil
500 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à AQUALIS


Stand - BNB
700 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à BNB


Stand - Tarif spécial
500 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à un partenaire

Stand - LEMFI
1 200 $

Ceci est un billet réservé exclusivement à un partenaire

Ajouter un don pour Jeunes Solidaires Canada

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!