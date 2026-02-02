Forum International Solidarité et développement - FISD 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Accès premium aux espaces exclusifs et aux commodités VIP
Profitez d’une prise en charge incluant :
• Hébergement de 4 nuitées;
• Transport entre l’hôtel et le site du forum;
• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);
• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;
• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.
Offrez-vous une expérience d’exception grâce au Pass VI VIP, spécialement conçu pour les décideurs, partenaires et participants exigeants à la recherche d’exclusivité et d’opportunités stratégiques de haut niveau.
Accès prioritaire à des espaces dédiés et à des prestations exclusives
Profitez d’une prise en charge incluant :
• Transport entre l’hôtel et le site du forum;
• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);
• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;
• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.
Offrez-vous une expérience d’exception grâce au Pass VI VIP, spécialement conçu pour les décideurs, partenaires et participants exigeants à la recherche d’exclusivité et d’opportunités stratégiques de haut niveau.
Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.
Vous aurez également droit à une restauration pendant le forum. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.
Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.
Vous aurez également droit à une restauration pendant le forum. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.
Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.
Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.
Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.
Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.
Ce billet est destiné particulièrement aux participants internationaux. En fonction de notre programme, donne accès à une demie journée de découverte, à un diner (repas du midi) et à des rencontres de réseautage ciblé.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!