Forum International Solidarité et développement - FISD 2026

Accès premium aux espaces exclusifs et aux commodités VIP

Profitez d’une prise en charge incluant :

• Hébergement de 4 nuitées;

• Transport entre l’hôtel et le site du forum;

• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);

• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;

• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.





Offrez-vous une expérience d’exception grâce au Pass VI VIP, spécialement conçu pour les décideurs, partenaires et participants exigeants à la recherche d’exclusivité et d’opportunités stratégiques de haut niveau.