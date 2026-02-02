Jeunes Solidaires Canada

Forum International Solidarité et développement - FISD 2026

2200 Rue Mansfield

Montréal, QC H3A 3R8, Canada

Entrée VI VIP
2 500 $

Accès premium aux espaces exclusifs et aux commodités VIP
Profitez d’une prise en charge incluant :
• Hébergement de 4 nuitées;
• Transport entre l’hôtel et le site du forum;
• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);
• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;
• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.


Entrée VIP
1 200 $

Accès prioritaire à des espaces dédiés et à des prestations exclusives
Profitez d’une prise en charge incluant :
• Transport entre l’hôtel et le site du forum;
• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);

• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;
• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.


Participants internationaux
350 $

Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.

Vous aurez également droit à une restauration pendant le forum. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.

Participants internationaux / Partenaires
250 $

Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.

Participants - Canada
100 $

Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.


Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.

Participants - Étudiants et membres de JS
45 $

Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.


Visites institutionnelles et Réseautage ciblé
250 $

Ce billet est destiné particulièrement aux participants internationaux. En fonction de notre programme, donne accès à une demie journée de découverte, à un diner (repas du midi) et à des rencontres de réseautage ciblé.

