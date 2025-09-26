Forum du mentorat

Square BDC - 5 Place Ville-Marie - Montréal

Forum – Membre régulier
CA$172.46

Sous-total : 150.00 | TPS : 7.50 | TVQ : 14.96 | Total : 172.46

Forum – Membre - Inscription hâtive
CA$137.97
ticketing.rate.earlyBirdChip

PROMO FLASH MEMBRE

20% de rabais avant le 1er décembre


Sous-total : 120.00 | TPS : 6.00 | TVQ : 11.97 | Total : 137.97

Forum – Non-membre régulier
CA$235.70

Sous-total : 205.00 | TPS : 10.25 | TVQ : 20.45 | Total : 235.70

Forum – Non-membre - Inscription hâtive
CA$189.71
ticketing.rate.earlyBirdChip

PROMO FLASH NON-MEMBRE

20% de rabais avant le 1er décembre


Sous-total : 165.00 | TPS : 8.25 | TVQ : 16.46 | Total : 189.71

Offre combinée – Non-membre Forum + adhésion
CA$258.69

Économisez 20 $ sur votre adhésion en achetant votre billet Forum

Sous-total : 225.00 | TPS : 11.25 | TVQ : 22.44 | Total : 258.69

Offre combinée – Non-membre Forum (hâtif) + adhésion
CA$224.20
ticketing.rate.earlyBirdChip

PROMO FLASH NON-MEMBRE

Avant le 1er décembre : 20% de rabais sur l'adhésion tout en profitant du tarif early bird du Forum


Sous-total : 195.00 | TPS : 9.75 | TVQ : 19.45 | Total : 224.20

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing