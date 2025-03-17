Développement social Lanaudière a le plaisir de vous inviter au premier Forum Nourrir Lanaudière : Ensemble vers un système alimentaire durable lanaudois, le mercredi 21 mai 2025, de 8h45 à 18h, au Club de Golf Montcalm (1800 Chemin Nadeau, Saint-Liguori QC J0K 2X0). L'admission générale comprend l'accès aux conférences, panel et ateliers, au buffet inspiration lanaudoise et au cocktail de fin de journée.

