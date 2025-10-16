Forum régional sur la réussite éducative à Laval

Une journée pour voir, entendre et agir ensemble.
Participez à des ateliers dynamiques, découvrez des initiatives inspirantes et terminez la journée dans une ambiance conviviale au 5@7.
Venez vivre la force du collectif lavallois pour la réussite éducative.
Une journée de réflexion et de concertation entre acteurs clés de la réussite éducative.
Partagez vos constats, alignez vos plans d’action et contribuez à une vision commune du développement éducatif à Laval.
