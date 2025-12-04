Forum sur le recrutement international (F.R.I.) 2026 – Saguenay

🎟️Tarif de 175$ + taxes / 🏷️ Nº d’inscription à la TPS/TVH : 144802048RT0001 Nº d’enregistrement de la TVQ : 1202660254TQ0001 / ✅ Des attestations de formation continue pour les membres du Barreau du Québec et l’Ordre des CRHA seront transmises sur demande après l'évènement. (CRHA en cours d'approbation)