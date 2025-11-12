Compagnie artistique Forward Movements

Compagnie artistique Forward Movements

FORWARD MOVEMENTS | 10E ANNIVERSAIRE

6524 Rue St-Hubert

Montréal, QC H2S 2M3, Canada

Forfait Complet | Événement + Workshop
85 $

Ce forfait vous donne accès à l'intégralité des événements du festival soit :


» Workshop de Mikey Disko

» Workshop de Kite

» Admission à l'événement en tant que participants ou spectateur

Forfait workshop
60 $

Ce forfait vous donne accès aux deux workshops soit :

» Workshop de Mikey Disko

» Workshop de Kite

Admission générale
35 $

Date » 12.12.2025

Heure » 18h

Lieu » Ausgang Plaza

Participant.e.s
25 $

Date » 12.12.2025

Heure » 15h

Lieu » Ausgang Plaza


Les présélections débutent à 15h et sont uniquement accessible aux danseuses et danseurs


Merci d'arriver à l'heure afin d'assurer le bon fonctionnement de l'événement

Workshop | Hip Hop | Mikey Disko
35 $

Date » 12.12.2025

Heure » 19h00

Lieu » Aréna Saint-Michel [3440 rue Jarry Est]

Workshop | Popping | Kite
35 $

Date » 12.12.2025

Heure » 20h45

Lieu » Aréna Saint-Michel [3440 rue Jarry Est]

