FORWARD MOVEMENTS | 10E ANNIVERSAIRE

Ce forfait vous donne accès à l'intégralité des événements du festival soit :
» Workshop de Mikey Disko
» Workshop de Kite
» Admission à l'événement en tant que participants ou spectateur
Ce forfait vous donne accès aux deux workshops soit :
» Workshop de Mikey Disko
» Workshop de Kite
Date » 12.12.2025
Heure » 18h
Lieu » Ausgang Plaza
Date » 12.12.2025
Heure » 15h
Lieu » Ausgang Plaza
Les présélections débutent à 15h et sont uniquement accessible aux danseuses et danseurs
Merci d'arriver à l'heure afin d'assurer le bon fonctionnement de l'événement
Date » 12.12.2025
Heure » 19h00
Lieu » Aréna Saint-Michel [3440 rue Jarry Est]
Date » 12.12.2025
Heure » 20h45
Lieu » Aréna Saint-Michel [3440 rue Jarry Est]
