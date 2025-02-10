Community Capacity Building Initiative

Community Capacity Building Initiative

Fondations pour les futurs 2SLGBTQ+
Impliquez votre équipe dans les essais de notre programmation et participez à un modèle interactif et créatif ! Nous lançons des formations de 3 heures sur des sujets essentiels : ✅ Tenue de livres 101 ✅ Bases du budget ✅ Clôturer son année financière ✅ Sécurité des données fiscales et financières ✅ Organisation pour la saison des impôts ✅ Compétence trans en milieu de travail ✨ En participant, vous serez les premiers informés et bénéficierez d’un rabais de 100 $ (valeur de 350 $) pour votre aide dans le perfectionnement du programme avant son lancement officiel. 📌 Pour groupes de 10 personnes maximum.
Fondations pour les futurs Trans et QTBIPOC
Tarifs spéciaux pour les groupes communautaires Trans et QTBIPOC ! Nous proposons des formations d’une heure à tarif réduit pour les groupes communautaires QTBIPOC, avec un rabais de 50 % (valeur de 150 $). 📌 Formations disponibles : ✅ Tenue de livres 101 ✅ Bases du budget ✅ Clôturer son année financière ✅ Sécurité des données fiscales et financières ✅ Organisation pour la saison des impôts ✅ Compétence trans en milieu de travail Pour groupes de 10 personnes maximum.
Pour tout don, peu importe le montant, veuillez nous contacter directement à [email protected] afin d’obtenir un reçu de charité. Nous n’offrons pas de reçu de charité via Zeffy. *Si vous n'avez pas besoin d'un reçu de charité, veuillez inscrire le montant de votre don dans la boîte de don ci-dessous. Veuillez noter que la boîte de don lorsque vous passez à la caisse est un don pour la plateforme (Zeffy), pas pour ICRC.
