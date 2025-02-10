Fondations pour les futurs 2SLGBTQ+

Impliquez votre équipe dans les essais de notre programmation et participez à un modèle interactif et créatif ! Nous lançons des formations de 3 heures sur des sujets essentiels : ✅ Tenue de livres 101 ✅ Bases du budget ✅ Clôturer son année financière ✅ Sécurité des données fiscales et financières ✅ Organisation pour la saison des impôts ✅ Compétence trans en milieu de travail ✨ En participant, vous serez les premiers informés et bénéficierez d’un rabais de 100 $ (valeur de 350 $) pour votre aide dans le perfectionnement du programme avant son lancement officiel. 📌 Pour groupes de 10 personnes maximum.

