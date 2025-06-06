Danse Imédia O.S.B.L.

FQD Mini : Chemin aux mille pousses

1435 Rue de Bleury

Montréal, QC H3A 2H7, Canada

Billet formule 1 enfant + 1 adulte
20 $

Ce billet inclut 1 place pour enfant et 1 place pour adulte. 17,40 $ hors taxes + 0,87 $ (TPS - 5%) + 1,74 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 20 $

Billet adulte accompagnateur en extra
15 $

Si un deuxième adulte accompagne l'enfant au spectacle. 13,05 $ hors taxes + 0,65 $ (TPS - 5%) + 1,30 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 15 $

Billet enfant supplémentaire
5 $

4,35 $ hors taxes + 0,22 $ (TPS - 5%) + 0,43 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 5 $

