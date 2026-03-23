Fédération québécoise de kite (FQK)

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À propos des adhésions

FQK | Adhésion membre associatif pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027

Adhésion OBNL 2026/2027
Gratuit

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Afin de demander l'adhésion de votre OBNL à la FQK, veuillez compléter ce formulaire. En étant membre de la FQK, vous bénéficiez d'assurances responsabilité civile administrateurs et dirigeants, et vous être admissibles à davantage de soutien de la part de la fédération, en plus de soutenir le développement des sports aérotractés au Québec.
Pour toute question préalable [email protected]

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